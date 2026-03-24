「文科杯」準決勝結果…東海大静岡翔洋中と桐生大附属中が25日の決勝へ岡山県で開かれている中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」は24日、準決勝2試合が倉敷マスカットスタジアムで行われ、第1試合では桐生大附属中（群馬）がMIYAZAKI TAKAKURO（宮崎）に6-0で勝利。第2試合は東海大静岡翔洋中（静岡）が高知中学校クラブ（高知）に7-6でサヨナラ勝ちを収めた。決勝は25