大阪のヤンマーハナサカスタジアムで開催日本サッカー協会（JFA）は3月24日、なでしこジャパン（日本女子代表）が6月6日に国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦することが決定したと発表した。試合は大阪のヤンマーハナサカスタジアムで開催され、15時50分のキックオフを予定している。対戦相手となる南アフリカ女子代表のFIFAランキングは55位（2025年12月11日更新時点）で、8位の日本とは過去に2度対戦。通算成績は日本の