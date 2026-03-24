大阪のヤンマーハナサカスタジアムで開催

日本サッカー協会（JFA）は3月24日、なでしこジャパン（日本女子代表）が6月6日に国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦することが決定したと発表した。

試合は大阪のヤンマーハナサカスタジアムで開催され、15時50分のキックオフを予定している。

対戦相手となる南アフリカ女子代表のFIFAランキングは55位（2025年12月11日更新時点）で、8位の日本とは過去に2度対戦。通算成績は日本の1勝1分となっている。直近では2019年11月のMS&ADカップで対戦し、日本が2-0で勝利を収めた。

また、同試合の模様はフジテレビ系列にて全国生中継（一部地域除く）されることもあわせて発表された。なでしこジャパンにとっては、AFC女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの前でプレーを披露する貴重な機会となる。

ニルス・ニールセン監督のコメントは以下のとおり。

「6月の国際親善試合は、チームの強化および来年のFIFA女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年4月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます」（FOOTBALL ZONE編集部）