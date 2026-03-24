バーンズはメッツを解雇、テイラーは契約破棄メジャーリーグの過酷な生存競争に巻き込まれた。ドジャースを昨季限りで退団したオースティン・バーンズ捕手とクリス・テイラー外野手は、開幕が目前に迫った3月下旬に所属球団との離別が決まった。LAメディアも注目し、“第2の人生”に期待を寄せている。地元メディア「ドジャース・ネーション」は23日（日本時間24日）に自社X（旧ツイッター）を更新。「【速報】オースティン・