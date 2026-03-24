ロッテの1軍が1次キャンプを実施した宮崎県都城市2026年シーズン開幕が目前に迫る中、春季キャンプから約1か月半が経過した。2月、サブロー監督率いるロッテの選手たちが汗を流したのが、宮崎県都城市の都城運動公園野球場である。2025年に2軍キャンプ地となり、今年は1軍の1次キャンプ地と2軍の2次キャンプ地に昇格。「コアラのマーチスタジアム」の愛称も加わり、最多で約6000人の観客を集めた。同球場は1962年竣工。かつて