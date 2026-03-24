甲子園大会第6日目第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園で大会第6日が行われ、第1試合では2年ぶり出場の大阪桐蔭（大阪）が熊本工（熊本）を4-0で破り、2回戦進出を決めた。春夏通算9度の甲子園優勝を誇る強豪が底力を発揮した。初回、仲原慶二外野手（2年）が中前打で出塁。2死二塁で谷渕瑛仁（3年）が2球目のカーブを右前に放ち1点を先制した。甲子園初戦の先発マウンドを託されたのは、大型左腕の川本晴大投手（2年）。5