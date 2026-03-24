本拠地エンゼルス戦で初回1死も取れずに降板した【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、初回1死も取れずに降板した。4四死球4失点だった。大乱調だった。初回、先頭・ネトの四球、トラウトの二ゴロ野選、シャヌエルの四球で無死満塁のピンチを招くと、ソレア、モンカダと2者連続押し出し四球。