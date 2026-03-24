昨季は11先発で防御率2.35PSではフル稼働したが…ドジャースは23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨む。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、故障中の主力について言及した。中でも5年1億8200万ドル（約288億円）契約を結んでいるブレイク・スネル投手について、海外ファンは落胆の色を隠せない。2度のサイ・ヤング賞に輝いたスネルは、昨季からドジャースに加入した。しかし故障離脱もあっ