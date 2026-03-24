ロッテに加入した井上が待望のファーム1号移籍後待望の“1号”が飛び出した。現役ドラフトでロッテに加入した井上広大内野手が22日、西武とのファーム公式戦に「6番・右翼」で出場。3回に満塁弾を放った。右中間深くに飛ばした一発に「神すぎないか？」「期待しかない」とコメントが寄せられた。3回無死満塁で迎えた第2打席だった。2018年のドラフト1位右腕、松本航の141キロ直球を捉えた。打球は右中間に飛び込む満塁弾。球場