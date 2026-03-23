本拠地のフェンスが前方に移設されることも「打球の伸びにプラス」来日1年目から、67試合に出場し、243打数73安打、13本塁打をマーク。規定打席未到達だったものの打率.300を残し、打線の核として存在感を発揮した楽天の主砲ルーク・ボイト内野手。初めてフルシーズンを戦う今季は、さらなる飛躍が見込まれる中、今回はチームのこと、そしてトレードマークになりつつあるヘッドバンドについて聞いた。昨季は4年連続の4位と悔し