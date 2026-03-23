俳優の伊藤淳史（42）と女優の原日出子（66）が23日、東京・渋谷のNHKで、NHKスペシャル「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」（4月5、12日後9・00）の取材会に出席した。本作では、富士山の噴火で想定される「最悪のシナリオ」をドラマ化。専門家の研究の様子をドキュメンタリーで紹介し、巨大災害の実像を伝える。伊藤は「富士山噴火は人ごとではないんだなと痛感しました。NHKスペシャルで放送するということは、その日が