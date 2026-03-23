室内練習場で待ち構えたナイン、エスピノーザから顔面ケーキの祝福ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラ代表として初優勝に貢献したオリックスのアンドレス・マチャド投手がチームに合流し、球団公式YouTubeがその様子を公開した。激闘を終えて日本に戻ってきた右腕に対する、チームメートからの熱烈なサプライズ祝福がファンの間で大きな話題を呼んでいる。公開された動画では、球場での練習に合流したマチ