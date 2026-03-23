NTTドコモは、神奈川県と埼玉県で実施された機器撤去工事にあたって、低濃度PCBが含まれている可能性のある機器を、誤って通常の産業廃棄物として処理していたことを明らかにした。 PCBは化学的に安定な性質を有する物質で、その有用性から電気機器の絶縁油などに利用されていた。しかし、その毒性が明らかになり、1972年に生産・輸入が禁止された。 2001年にはPCB特措法が制定され、PCB廃棄物の処分期間内の処分の