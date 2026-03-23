30日からのガーディアンズ3連戦、朗希→大谷→中5日で由伸起用もドジャースのマーク・プライヤー投手コーチは22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルス戦前に取材に対応し、開幕ローテーションの大枠を明かした。開幕投手の山本由伸投手からシーハン、グラスノー、佐々木朗希投手、大谷翔平投手と並び、6戦目は再び山本が務める可能性を示唆した。2カード目のガーディアンズ戦は、日本人トリオが揃って先発マウンドに上が