放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが22日夕、Xを更新。トランプ米大統領にまつわる投稿をし、反響を呼んでいる。高市早苗首相の、トランプ米大統領との日米首脳会談を行った際、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」などと発言。一方のトランプ大統領は「素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らしい人物」と