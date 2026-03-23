看板製品である「マナラ ホットクレンジングゲル」が累計販売本数2,900万本を突破するなど人気のマナラが、素材と空間にこだわったベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」とタッグを組み、春夏のビタミンチャージをサポートするスイーツを発表しました。■「食べて、楽しんで、整える」をテーマにしたコラボレーション今回、全国8店舗の「パンとエスプレッソと」系列にて提供されるのは、「じゃばらとフローズングリークヨーグ