多賀少年野球クラブ・辻正人監督と東農大・勝亦陽一教授が提唱する「質の高い楽しさ」野球界で「楽しさ」を重視する指導が広がる一方、その解釈を巡って現場では混同が起きている。楽しませるだけで勝てるのかという批判に対し、全国制覇3度の実績を持つ多賀少年野球クラブの辻正人監督と、育成のスペシャリストである東京農業大学の勝亦陽一教授の答えとは。「楽しさ＝遊び」というイメージを覆し、競技力の向上に直結する真の