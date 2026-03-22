オープン戦を9勝5敗3分けで終えたDeNAは22日、ベルーナドームで行われた西武とのオープン戦に4-2で勝利し、オープン戦を9勝5敗3分けで終えた。9回を任せる守護神について、相川亮二監督は「決めていないです。試合や展開によって最初はスタートしていこうかなと思っています」と“日替わり”とする方針を明かした。決して後ろ向きな“日替わり”ではない。この日はマルセリーノが1回2失点も、レイルズ、山崎、坂本が1回無失点