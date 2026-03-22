アメリカン・エキスプレスは、「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」の入会キャンペーンを開始した。5月26日まで開催する。入会後3か月以内の50万円以上の利用で2万ボーナスポイント、同6か月以内の150万円以上の利用で75,000ボーナスポイントの計95,000ボーナスポイントを獲得できる。通常利用分を含めると、最大で11万ボーナスポイントとなる。「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カ