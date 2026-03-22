新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールクライマックス直前特番」を、25・26話連続放送直前の３月25日（水）夜９時より、独占無料生放送。また特番直前の同日夜６時より、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位６話の無料一挙放送も実施する。 『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社