『地獄先生ぬ〜べ〜』クライマックス直前特番ABEMA無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールクライマックス直前特番」を、25・26話連続放送直前の３月25日（水）夜９時より、独占無料生放送。また特番直前の同日夜６時より、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位６話の無料一挙放送も実施する。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数3,200万部を誇る大人気オカルトコミック。“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれる。読者の心を震え上がらせる学校の怪談や都市伝説を題材としながらも、“ぬ〜べ〜”の勇姿が当時から世代を超えた人気を博しており、2025年には約26年ぶりとなる新作アニメが放送開始。置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、森川智之（玉藻京介役）の続投も大きな話題を呼んでいる。
このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した「『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールクライマックス直前特番」には、置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）が生出演。クライマックスの放送を目前に控え、これまでの物語を振り返るほか、視聴者投票によって選ばれた人気エピソードやキャストのお気に入り回について、アフレコエピソードなどの裏話も交えながらたっぷりと語る。さらに連続放送となる25・26話の見どころ紹介や、バラエティ企画もお届け。
また、特番直前の３月25日（水）夜６時からは、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位６話を無料一挙放送。なお、TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールのラストは、「ABEMA」にて３月25日（水）夜25時15分より、第25話・第26話の２話連続１時間スペシャルとして無料放送。放送３日後の毎週土曜日24時15分より１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数3,200万部を誇る大人気オカルトコミック。“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれる。読者の心を震え上がらせる学校の怪談や都市伝説を題材としながらも、“ぬ〜べ〜”の勇姿が当時から世代を超えた人気を博しており、2025年には約26年ぶりとなる新作アニメが放送開始。置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、森川智之（玉藻京介役）の続投も大きな話題を呼んでいる。
また、特番直前の３月25日（水）夜６時からは、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位６話を無料一挙放送。なお、TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールのラストは、「ABEMA」にて３月25日（水）夜25時15分より、第25話・第26話の２話連続１時間スペシャルとして無料放送。放送３日後の毎週土曜日24時15分より１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同