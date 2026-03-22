歌手でタレントの研ナオコが18日、オフィシャルブログを更新。夫が高知で愛用のメガネを置き忘れていたことを明かし、思わぬ出来事をつづった。 この日、「お父さんやらかしました」と題してブログを更新すると、「旦那が先日の高知公演の終演後にスタッフと飲んだバーで忘れてきた愛用のメガネが宅配便で届きました」と報告。 無事戻ってきた黒縁のメガネとともに、高知の手ぬぐいが写された写真とともに、「バーの店主の方がご