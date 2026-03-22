山本由伸への評価にファンも猛反発「どこのどいつだ」ドジャースの山本由伸投手の“ステータス”を巡る球界OBの発言に対し、思わぬところから反論が起きた。ヤンキースOBのエリック・クラッツ氏が「ヨシノブ・ヤマモトはエースではない」と主張し、山本の20日（日本時間21日）の好投を見た米メディアが「エリック・クラッツは野球ってものを分かっていない」と喝を入れた。クラッツ氏は、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリ