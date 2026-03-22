「タンパク質から食べる」がアルブミン値を上げる鉄則 糖尿病やその予備軍で、血糖値が高めの人は、食事の最初に食物繊維が豊富な野菜を食べる「ベジファースト」をすすめられたことがあるかもしれません。これは、食後血糖値の急上昇を抑えるという点では、とても有効な食べ方です。しかし、アルブミン値を上げることが目的の場合には、必ずしも最適とはいえません。 食物繊維は胃の中で膨らみやすく、先にたくさん食