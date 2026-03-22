炒めものをパターンに分類できると知れば、もう献立に迷うことはない。レシピを検索するのをやめ、食材を「味つけの方程式」に当てはめる。醤油、みりん、ショウガといったベースの型を使い回すだけで、バリエーションが無限に広がる超実践的な自炊術を紹介するのが、佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』。本書の内容の一部を特別に公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）炒めものに必要な要素とは？これから