【衝撃エピソードをマンガ化】今回は福島県の30代女性が経験したエピソードをご紹介。ホテルに就職したら経験者なのに「未経験のふりをしろ」と言われたそうで――。経験者なのに「できないふり」をする日々その店舗は「支配人も含め、とにかく全従業員がお局様の機嫌を損ねないように気を遣っているような環境でした」と書いている。しかし、隠しきれることもなく……あげくの低評価同業他社に転職し、「1年足らずで役職をいただ