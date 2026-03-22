Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンとキム・カーダシアンの熱愛が新たな展開を迎えている。Ｆ１で史上最多タイとなる７度のチャンピオンに輝いたハミルトンは、フェラーリ２季目で開幕から上位争いで好調を維持している。そうした中、開幕前の２月に発覚した熱愛が再び注目されている。その際には英紙「サン」がハミルトンと世界的セレブのカーダシアンがロンドンやパリで密会を重ねた様子を報じ、ビッグカップルの誕生かと