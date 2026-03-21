ピン芸人日本一を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」が２１日、東京・台場のフジテレビで開幕した。今年は史上最多となる６１７１人がエントリー。２４代目王者の称号と賞金５００万人をかけて９人のファイナリストが激突する。「Ｒ―１」は２００２年にスタート。もともとは落語の活性化を図る「新型落語宣言」と称し、出場者全員が座布団の上で漫談を披露するルールだった。そのため、大会名の「Ｒ」は「落語（ＲＡＫＵＧＯ