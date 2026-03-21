教員による学校内での盗撮事件が問題となる中、水戸市教育委員会は、市立の小中、義務教育学校全４８校に盗撮カメラを探知する発見器を配布した。同日は市役所で説明会があり、各校の教頭らが販売会社の担当者から使い方を学んだ。発見器は、手のひらサイズの１０７グラム。電磁波を検知するなどして盗撮カメラを発見する仕組みで、各校に１台を配備する。説明会では、販売会社担当者が「普段あまり目を向けない天井の通気口