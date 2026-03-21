ロッテの「M☆Splash!!」のYUKA「毎試合新鮮な気持ちで」ロッテは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」のリニューアルした衣装を発表した。2024年以来、2年ぶりとなる新衣装は歴代最多の12パターンの着こなしが可能。斬新なデザインに、ファンからは「神すぎる」と興奮の声が上がっている。新衣装のデザインコンセプトは「個性の共存とチームとしての結束」。M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバー