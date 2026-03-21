2026年3月21日、午前11時すぎ、札幌市東区北31条東16丁目にあるネイルサロンの看板が落下しました。警察によりますと、看板と接触した70代の女性が、左足から出血し、病院に搬送されました。看板の大きさは縦135センチ、横75センチ、厚さ2ミリのプラスチック製だということです。落下当時、札幌市内では、風速12メートルの強風を観測していました。警察は、落下当時の詳しい状況を調べています。