2年連続での開幕開幕投手へ…OP戦ラスト登板で5回7K無失点ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「すべてがいい感じに思えた」などと絶賛した。初回は3者連続空振り三振。2回は連打とパスボールで1死二、三塁としたが、2者連続で空振り三振に仕留めた。3回は2三振を奪い、4回は遊ゴロ