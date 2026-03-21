パドレス戦で5回3安打無失点、7三振を奪ったドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。7三振を奪い、2年連続で開幕投手を務める26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦へ順調な仕上がりを見せた。格の違いを見せた。初回は3者連続空振り三振の立ち上がり。2回は連打とパスボールで1死二、三塁としたが、2者連続