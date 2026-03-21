気になるカレにLINEで連絡したのに、既読スルーのまま放置されてしまったら、「私、何か悪いことしちゃったかな？」と心配になってしまうもの。男性がなんとなく既読スルーに振り分けてしまうのは、どのようなメッセージなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「女子からのLINEを既読スルーしてしまうシチュエーション」をご紹介します。【１】「今何してる？」と聞かれても、特に