日本のインバウンド旅行は円安も手伝って相変わらず絶好調だが、高市早苗首相の国会答弁に端を発した中国政府による露骨な日本渡航制限という波乱要因も生じている。ホテル企業の今期業績は、中国依存度が高いところとそうでないところで差が鮮明になりそうだ。それではアパホテルは、インバウンドに対してどういうスタンスを取っているのか。探ってみると、独特な企業姿勢が浮かび上がる。【前編記事】『53期連続黒字のアパホテル