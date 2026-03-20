燃費を抑えた運転“エコドライブ”で、大分県別府市の観光地を巡るイベントが20日、開かれました。 【写真を見る】目指さ燃費王！エコドライブ大会リッター30キロ超の好記録も大分 このイベントは、エコドライブの普及を目的に大分トヨペットが開催したものです。 20日は19チームが出場。元プロ野球選手の内川聖一さんや、OBSの甲斐蓉子アナウンサーもゲストとして参加しました。大会は大分市をスタ}