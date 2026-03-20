ジャイアンツ戦で3回4安打1失点、併殺打を2つ奪う【MLB】ジャイアンツ 14ー11 ロッキーズ（日本時間20日・アリゾナ）ロッキーズの菅野智之投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発し、3回4安打1失点と好投した。最速93.8マイル（約151.0キロ）で、ストライク率は驚異の76.5％。ウォレン・シェイファー監督は「今夜の投球は素晴らしかった。ストライクゾーンを攻め、持