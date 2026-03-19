山本由伸の独自メニューにベッツが興味ドジャースの山本由伸投手が行っている“独特な練習”に、同僚のムーキー・ベッツ内野手も関心を抱いているようだ。山本をよく知るファンからすると定番のトレーニングだが、ベッツが挑戦する姿にファンは感激。苦戦しながらも挑戦するベッツに「ムーキーぎこちなくて可愛い」「向上心が凄い」などの声が寄せられた。17日（日本時間18日）のドジャースキャンプで、山本と一緒にベッツが行