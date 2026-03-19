山本由伸の独自メニューにベッツが興味

ドジャースの山本由伸投手が行っている“独特な練習”に、同僚のムーキー・ベッツ内野手も関心を抱いているようだ。山本をよく知るファンからすると定番のトレーニングだが、ベッツが挑戦する姿にファンは感激。苦戦しながらも挑戦するベッツに「ムーキーぎこちなくて可愛い」「向上心が凄い」などの声が寄せられた。

17日（日本時間18日）のドジャースキャンプで、山本と一緒にベッツが行っていた練習は“やり投げトレ”。肩や肘への負担を減らしつつ、体全体の連動性を高める目的で、山本がオリックス時代から継続している独自メニューだ。山本はウエートレーニングを一切せず、師事する矢田修氏のもとで「やり投げ」の動きを練習に取り入れるなど“独自路線”でメジャー屈指の投手に成長。それだけに球界を代表する打者のベッツにとっても、学びがあるようだ。

ベッツはどこかぎこちないフォームになり、“青いヤリ”も思うような軌道になっていない。全身を連動させて投げることで美しい軌道を描く山本とは対照的だ。「ベッツと比べると、山本由伸の体の連動性が分かりやすい。足も膝も腰も左手も全てを使って投げている」と、山本の動きに感心するファンも多かった。

MVPを受賞したスター選手でも大苦戦となったが、ベッツの飽くなき向上心をファンは称賛。SNSには「来年のシーズンあたりベッツは投手転向してるかも笑」「並んでるのは貴重。毎週1人増えていったら面白い」「ベッツにさらにいい結果が出ることを切に願う」「MVPの選手でもこうやって新しいトレーニング方法を取り入れてるの、凄い」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）