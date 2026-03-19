「ばあちゃんの遺品整理してたら、ずいぶんとアホっぽい顔した魚が出てきて家族みんなで『おばあちゃん、こんなの何に使ってたのwww』となったやつ。まじかよ」【写真】尾っぽの部分の刻印をよく見ると…驚き！ご自身でバンドをしながら、海外アーティストの招聘も行っているHayato Imanishiさん（@hayatoimanishi）。亡くなったお祖母さんに関する投稿をX（旧Twitter）に行ったところ、８万以上のいいねが付く話題となりました。&