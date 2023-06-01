【スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険】 放送開始日：3月19日より 最速配信：Netflixにて世界独占先行配信 アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の1st STAGEが、3月19日よりNetflixにて世界独占先行配信される。 本作は「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部にあたる物語。半身不随となった元天才騎手ジョニィ・ジョӦ