ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が、「ぼぼ レタスバーガー」を3月26日から期間限定で発売します。【画像】え…レタスだけ…？→「ご安心ください」コチラがびっくりな“中身”です！同商品は、約3分の1玉のレタスをどっさり挟んだバーガー。シャキシャキした食感のみずみずしいレタスを食べ進めると、マヨネーズであえたボイルエビが現れます。レタス、エビ、マ