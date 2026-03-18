WBC決勝で米国代表を破り世界一に■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表に勝利。6回目のWBCで初めて掴んだ世界一に、ベネズエラナインは抱き合い喜び、涙を浮かべる選手もいた。球場からは大きな拍手が沸き起こった。先発のエドゥアルド・ロドリゲス投手が米国打線を封じた。初回、アー