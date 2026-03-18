WBC決勝で米国代表を破り世界一に

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表に勝利。6回目のWBCで初めて掴んだ世界一に、ベネズエラナインは抱き合い喜び、涙を浮かべる選手もいた。球場からは大きな拍手が沸き起こった。

先発のエドゥアルド・ロドリゲス投手が米国打線を封じた。初回、アーロン・ジャッジ外野手を見逃し三振に仕留めるなど3者凡退。2回も3人で終わらせ先制点につなげた。3回1死から初安打を許すも後続を抑えて無失点。4回1/3を投げて米国打線を1安打無失点に抑え、ジャッジからは2三振を奪い手玉に取った。

打線は3回にマイケル・ガルシア内野手の犠飛で先制すると、5回にウィルヤー・アブレイユ外野手が貴重な本塁打。準々決勝の日本戦に続く一発でリードを広げた。ロドリゲス以降に登板したリリーフ陣も好投。8回に同点に追いつかれるも9回に再び勝ち越した。

初優勝にベネズエラナインの喜びは止まらず。セレモニーでは球場に駆けつけたファンとともに国歌斉唱。世界一の栄光を噛み締めていた。

ベネズエラは1次ラウンド・プールDを3勝1敗の2位で通過。準々決勝の日本戦に勝利すると、準決勝ではイタリアを撃破。初の決勝進出を決めた。両チームはWBCでこれまで5度対戦し、ベネズエラは2勝3敗と負け越していたが、大一番で勝利。6回目のWBCで初の快挙を成し遂げた。（Full-Count編集部）