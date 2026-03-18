育成7位入団の平山、がむしゃらに食らいついている（C）産経新聞社大まくりで開幕スタメンをつかむか。巨人は3月17日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に3ー2と勝利。【動画】そりゃ、使いたくなるわな！育成、平山の豪快なアーチシーン「1番・中堅」で先発した育成の平山功太は0−2で迎えた5回の第3打席。フルカウントから松本健のフォークを完璧に捉え、文句なしのホームランを左中間スタンドに突き刺した。