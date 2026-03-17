タレントの柳原可奈子（40）が17日、レディースアパレルメーカー「ASKNOWAS（アズノゥアズ）」とコラボレーションしたブランド「ハレテネ」を発表した。本コレクションは、柳原が大切にしている「もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに」という思いと、同メーカーが追求してきた“ディテールに凝ったものづくり”を掛け合わせた協業企画。忙しい毎日の中でも無理をせず、自然と気分が上がる服、袖を通した瞬間に、