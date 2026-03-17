飼い主さんが好きすぎて顔へのすりすりが止まらない猫ちゃんが可愛すぎると話題です。動画には「思ってたより激しいｗ」「これはチップくんから飼い主へのご褒美タイム」等のコメントが寄せられ3万回以上再生されているようです。 【動画：飼い主さんが大好きで『スリスリが止まらない猫』…想像を超える『激しさ』】 すりすりしたいチップくん Youtubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」に投稿されたのは、猫のチッ