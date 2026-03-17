いちごをあしらった可愛い「雑貨」が【セリア】に登場！ ポップで華やかなビジュアルが、日常にときめきをプラスしてくれそうです。今回はワンポイントになるワッペンや、食卓に映えるお皿などイチオシの雑貨をご紹介。眺めているだけで癒されるアイテムをぜひお見逃しなく。 デコレーションしやすい小さめサイズ「ワッペンいちごスイーツ」 刺繍糸のあたたかみを感じるこちらは、ショートケーキ