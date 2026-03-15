リクルート（東京都千代田区）が、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山で暮らす人を対象にした「SUUMO住みたい街ランキング2026関西版」を発表しました。【1〜20位は？】入れ替えが激しい！関西版「住みたい街ランキング」最新ランキングの結果がコレ！“穴場”駅も発表！ジャンプアップした駅は「尼崎」調査は2025年10月6日〜11月20日、関西圏在住の20歳〜49歳の男女を対象に、インターネットで実施。4600人から有効