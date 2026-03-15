ジャムの「まるごと果実」や「ヴェルデトーストスプレッド」などで知られるアヲハタ（広島県竹原市）が、ジャムの使い方を再提案する初のレシピ本「Is this “jam” or not？」を4月7日に発売します。【写真】サバ＆リンゴ！オレンジ＆冷やしトマト！手軽にできる“映え”レシピがたっぷり！アヲハタ初レシピ本を見る！同書は、「フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている」「フルーツレシピのバリエー